奥能登の伝統行事アエノコト：「民間の新嘗祭」を求めた柳田国男、素朴な民俗を写した芳賀日出男

消えゆく民俗、つなぐ写真

ユネスコ無形文化遺産「アエノコト」は、石川県北部に伝わる収穫感謝と豊作祈願の行事。宮中祭祀「新嘗祭」と同根とするイメージが生み出された戦前・戦後から、2024年に発生した能登半島地震と水害により継承の危機にある現在までの変遷を追う。

日本人の稲霊信仰を具現

「奥能登のアエノコト」は、能登半島先端部に位置する珠洲市や輪島市、能登町、穴水町などで継承される行事。農家の主人が「田の神様」を12月5日に迎え入れ、風呂と御膳でもてなし、収穫を感謝する儀礼を催す。農耕が始まる前の翌年2月9日、同様に神をもてなした後、田んぼへと送り出し、秋の豊作を祈願する。天皇が神に新穀を供える新嘗祭に通ずる部分があることから、農耕民族・日本人の稲霊（いなだま）信仰を具現した「民間の新嘗祭」とも呼ばれる。



能登町・やなぎだ植物公園で12月5日と2月9日に公開する儀礼。会場の古民家が被災して2年間中断したが26年度は復活予定（下郷和郎撮影／芳賀ライブラリー提供）

1976年に国指定重要無形文化財になり、2009年にはユネスコ無形文化遺産に選定されたことで、見学に訪れる研究者やマスコミの対応に追われたり、農業の不振を嘆いて観光化に淡い期待を抱いたりする担い手もあっただろう。一見すると古風なアエノコトだが、そうした継承者への絶えざる干渉、取り巻く時代状況により変化を続けている。

拙著『柳田国男と民俗学の近代―奥能登のアエノコトの二十世紀―』（2001年、25年文庫化）で追いかけたのは、時代と複雑に絡まり合った「民間の新嘗祭」の姿だった。表紙に民俗写真家・芳賀日出男の「田の神の饗宴（きょうえん）」（トップ写真中央）を掲載したのは、アエノコトの研究史上で極めてユニークな位置を占めるからだ。すなわち芳賀は、日本民俗学の父たる柳田国男が創出した儀礼像とは距離を置き、民間信仰の本質を活写したのである。



種もみの入った俵や二股大根を依代（よりしろ）として、田の神に酒やごちそうを供す（芳賀日出男撮影）

新嘗祭と結びつけた柳田

本格的なアエノコト研究は1934（昭和9）年、柳田国男が主導した学術調査に始まる。かねてより「至って漠然たる私の仮定説を少しずつ確かめていくような資料」と期待していた柳田は、調査後に「アエは饗応」「コトは祭典」(※1)と解釈した。実は現地では「田の神様」と呼ぶのが一般的で、この時点で「アエノコト」という名称の報告はたった1例しかなかった。その仰々しい1例を総称に選んだのは、とある「仮定説」の裏付けと見ていたからであろう。

サンフランシスコ平和条約締結2カ月前の1951年7月、占領下では自粛していた宮中祭祀の研究が解禁されるのを見越し、昭和天皇の弟の三笠宮崇仁（たかひと）と柳田を中心として「にひなめ研究会」が発足する。敗戦後、現人神（あらひとがみ）であることを否定した天皇制の根拠を新嘗祭に求め、文化史上に確立させるのが目的だ。ここで柳田は、稲霊信仰の根源は天皇も国民も同一であるとする「稲の産屋（うぶや）」説を展開し、新嘗祭に通じる行事としてアエノコトを引き合いに出している。

九学会連合による能登共同調査（1952-53年）で、学者たちはアエノコトを実地観察する。にひなめ研究会に感化されていた研究者は「宮中の秘義を想像するのに大変参考になった」と感動したという。また、柳田の娘婿である宗教学者・堀一郎は「民間新嘗祭としての宗教的特色を持つ」と報告。その堀の論文が、にひなめ研究会の学術書(※2)に収載され、柳田の唱えた儀礼解釈が定説化していった。

時代を追ってみると、調査が儀礼を解明したというより、柳田のイメージに導かれてアエノコト像が成立していたことが分かる。その特異さはビジュアルイメージにも表れていた。

にひなめ研究会が立ち上がった同時期、地元の民俗学者がアエノコトの写真を「入手」している。年配の男性が裃（かみしも）を着て祝詞（のりと）を上げるその写真こそ、柳田らが初めて目にするアエノコトの姿だった。それを柳田率いる民俗学研究所は、刊行物に繰り返し利用していく。

ところが、この儀礼の撮影経緯は不明だった。筆者（菊地）が撮影者と被写体の親族に聞き取りしたところ、戦中の1943（昭和18）年、地元の軍事演習場の落成記念に軍人の前で「実演」したものだと分かった。さらに、被写体の野本吉太郎は徴兵された神主の代行を務めた経験から、アエノコトを神道式に改変していたという。つまり、戦時下の特殊な状況で撮影されていたわけだが、柳田とその門下は経緯を知ってか知らずか、「民間の新嘗祭」のイメージとして使い続けたのだ。



柳田が初めて目にしたアエノコトの写真の一枚（野本家所蔵／筆者提供）

民間信仰の素朴さを求めた芳賀

これに疑問を抱いたのが、1954年に野本家を撮影した芳賀日出男だった。初の写真集『田の神―日本の稲作儀礼―』（平凡社、1959年）の中で、こう記している。

田の神の祭壇の作り方、御馳走の飾り方、家の中の儀礼が神道に非常によく似ている。民間信仰の素朴さがなく私は疑問を感じたので経歴を訪ねてみた。神道に対して尊敬の念があついのは、戦争中から戦後神主さんの代行をやったことがあり、今でもそれを非常にほこりに思っているためだった。また神道のように田の神の祭壇を作るのが神聖であると信じていることがわかった。

当時まだ駆け出しだった写真家は、民俗学者が見落としていた特異さを正確に見抜いたのだ。



11年後の野本吉太郎による儀礼風景（芳賀日出男撮影）

その芳賀がアエノコトの一連を追ったのが、能登町波並（はなみ）の民家だった。波並では男性が漁業に従事したため、祭主は農業を担う女性が務めていた。いかにも厳粛な野本家と違い、一家が普段着で神に接する姿は「民俗という言葉からいうと、どうも、波並のほうが私に合うんだな」と芳賀は後年、筆者に語っている。

波並の写真は『田の神』の掉尾（ちょうび）を飾り、代表作の一つとなった。その後も芳賀は能登に通い続け、輪島の朝市や漆器、御陣乗太鼓（ごじんじょだいこ）、舳倉島の海女、能登中島のお熊甲祭（かぶとまつり）、宇出津のあばれ祭など、優れた記録写真を数多く残すこととなる(※3)。



波並の家の神迎え（芳賀日出男撮影）



この家では二股大根を依代として風呂に入れた（芳賀日出男撮影）



お供えは一家でお下がりにあずかる（芳賀日出男撮影）

田の神に復興を祈る

その後、アエノコトはどうなったか。高度成長期以降、奥能登は人口流出と離農が続き、伝承者は減少の一途をたどる。しかし、無形文化遺産登録を機に、継承や復活の機運が高まった。

興味深いのは、家単位で営むこの行事を地域や団体が継承を試み始めたこと。中でも輪島市三井町の環境モニタリンググループ「まるやま組」は、里山の生物多様性を田の神様に見立てて感謝をささげている。アエノコトを現代的に解釈したニューウエーブと呼ぶべき取り組みだ。



小高い「まるやま」の前で神迎え。モニタリングした生き物のリストを依代に使う。ごちそうには農家手製の米粉パンもある（まるやま組提供）

だが、2024年元日に大地震が奥能登を襲う。9月には豪雨災害が追い打ちをかけ、文字通り復興に水を差す惨事となった。田畑や水路も甚大な被害を受け、再開できない農地も多い。復興の遅れにもかかわらず、あるいは、復興を祈るからこそ、アエノコトを執り行う農家もあったという。今後のことは、おそらく当事者たちにも、分からない。営農と生活の環境がどこまで復旧するかが、この地に人が暮らし続けるカギであり、アエノコトの命運もそれ次第だろう。

芳賀がカメラに収めた、田の神を祭る一家の真摯（しんし）な祈り。連綿と今に続く祈りが、天に届いてくれれば良いと願わずにはいられない。



1953年当時の輪島・白米千枚田（しろよねせんまいだ）の農耕風景（芳賀日出男撮影）



2002年に撮影した千枚田での神迎え。震災から2年を経た今も棚田は復旧途中にある（筆者提供）

バナー写真：1950年代の奥能登のアエノコト（芳賀日出男撮影）