映画『461個のおべんとう』: KREVA絶賛「イノッチがイノッチであることがすごい！」兼重淳監督と語る

KREVA(クレバ) KREVA

1976年、東京都出身。2004年に『音色』でソロメジャーデビュー。アルバム『愛・自分博』はオリコンアルバム週間ランキング初登場1位を獲得。さまざまなアーティストへの楽曲提供やプロデュースも手掛ける。05年公開の『ローレライ』で映画初出演以降、『進撃の巨人』(15)や『シン・ゴジラ』(16)などで俳優としても活躍。『隠し砦の三悪人 THE LAST PRINCESS」(08)では、出演に加えて主題歌でも参加。12月23日(水)ニューシングル「Fall in Love Again feat. 三浦大知」をリリース。