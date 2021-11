デモに参加する高校生たちを描いた映画『これは君の闘争だ』：マスクもワクチンも拒否の大統領がいるブラジルで何が起こっているのか

エリザ・カパイ Eliza CAPAI

1979年、ブラジル生まれ。社会問題に焦点を当てたドキュメンタリー映画の監督。サンパウロ大学でジャーナリズムを専攻し、米マサチューセッツ工科大学のオープン・ドキュメンタリー・ラボにフェローとして在籍した。アフリカを横断旅行しながら女性たちの姿に肉迫した『Here Is So Far』(2013)で長編デビューした後、『The Tortoise and the Tapir』(16)でアマゾン熱帯雨林の真ん中に建設された巨大水力発電所をレポート。『これは君の闘争だ』(19)は長編3作目となる。最新作『エリーゼ・マツナガ:殺人犯が抱える心の闇』(21)がNetflixなどで配信中。