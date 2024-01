香港映画『白日青春―生きてこそ―』：移民のリアル、スリリングな人間ドラマに　ラウ・コックルイ監督の思い

ラウ・コックルイ(劉國瑞) LAU Kok Rui

マレーシア生まれで香港に移住。短編『九號公路 LET’S GET LOST』(2017)、『末路窮途 HAVE A NICE DAY』(18)、『夜更 HOW HIGH THE MOON』(19)、『寄居 ROOTLESS IN THE CITY』(19)が様々な国際映画祭で上映。長編デビュー作『白日青春―生きてこそ―』(22)は、台湾の第59回金馬奨で6部門にノミネートされ、最優秀新人監督賞、最優秀オリジナル脚本賞、最優秀主演男優賞を受賞。第41回香港電影金像奨でも4部門にノミネートされ、最優秀新人俳優賞を受賞した。