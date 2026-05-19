Perfumeはなぜ世界に届いたのか──佐渡岳利監督が見た25年と「コールドスリープ」

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結成25周年を迎え、「コールドスリープ（活動凍結）」を選んだPerfume。映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』は、その決断に至る時間と、25年の歩みを記録したドキュメンタリーだ。3人の活動を長年すぐ近くで見てきた佐渡岳利監督の言葉から、Perfumeの表現が世界に届いた理由をたどる。

プロデューサー・映画監督。1990年NHK入局。現在はNHKエンタープライズ・エグゼクティブプロデューサー。音楽を中心にエンタテインメント番組を手掛ける。これまでの主な担当番組は「紅白歌合戦」、「MUSIC JAPAN」、「スコラ坂本龍一 音楽の学校」、「岩井俊二のMOVIEラボ」、「Eダンスアカデミー」など。Perfume初の映画『WE ARE Perfume – WORLD TOUR 3rd DOCUMENT』（2015）を監督。そのほかのドキュメンタリー作品に細野晴臣の『NO SMOKING』（19）、『SAYONARA AMERICA』（21）、LiSAの『LiSA Another Great Day』（22/NETFLIX）、くるりの『くるりのえいが』（23）など。2026年、『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』を監督。

監督も知らなかった「コールドスリープ」



佐渡岳利監督

カメラがPerfumeを追い始めたのは、3人が米国の音楽フェス、コーチェラに出演した2019年のこと。当初は結成20周年の2020年に向けて、新たなドキュメンタリー映画を作る企画として動き出した。

佐渡監督は、当時をこう振り返る。

「2020年に向けて大きなプロジェクトがいくつも予定されていたのが、コロナ禍になって中止されてしまいました。撮影もしばらく空きましたが、その後、『25周年のドキュメントを作りましょう』という話になったんです」

もっともその過程で、Perfumeはコールドスリープを決定する。すでに密着を始めていた佐渡監督にも、このことは事前に知らされていなかった。

「単純にびっくりしました。しばらくはその驚きが残っていましたが、話が進んでいくうちに『素晴らしいことではないか』と思ったんです。じっくりと考えてみると、そういうこともアリなのかもしれないと」

変わらない3人、積み重なった実力

佐渡監督とPerfumeの関係は長い。最初の出会いは、「ポリリズム」がNHKと公共広告機構（現・ACジャパン）の共同キャンペーンに使用され大ヒットした2007年ごろ。以後、担当の音楽番組などを通じて、20年近く3人を見つめてきた。

その佐渡監督から見て、Perfumeの3人はどう変わってきたのか。まず返ってきたのは、「変わっていない」という言葉だった。

「基本的なところはまったく変わっていません。もちろんアーティストとしてのスキルはどんどんアップデートされていて、当時と今では実力が段違いです。しかも、どこかで飛躍的に伸びたのではなく、毎日コツコツ積み重ねるなかで成長してきたように思います」

Perfumeにとって、「ポリリズム」のヒットはもちろん大きな転機だった。しかし、佐渡監督はその出来事だけをターニングポイントとして捉えていない。

「子どものころから努力し続けてきたからこそ、自分たちの力で幸運をたぐり寄せられたのだと思います。しかも、彼女たち自身は謙虚なままで、『変わってしまったな』と感じたことは一度もありません。そんな3人の雰囲気を正しく伝えたいと思いました」

あ～ちゃん、かしゆか、のっち、それぞれのキャラクターも昔のまま。佐渡監督はPerfumeを、3人それぞれが表現のなかで異なる役割を担うというよりも、とことん「3人でひとつ」のグループだと見ている。

「3人が一緒に表現しているので、なにか役割分担をしている感じではありません。それぞれのキャラクターが作用し合いながら、“3人で何ができるか”が大事なのだと思います」



「かしゆかは論理的で、いつも冷静に物事を見ているタイプ。僕たちが助けられることも多いです」（佐渡監督） ©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

MIKIKO、中田ヤスタカと築いた表現

Perfumeに欠かせないキーパーソンの1人が、振付・演出を手がけてきたMIKIKOだ。両者の出会いは3人がアクターズスクール広島の生徒だった小学生のころにさかのぼる。佐渡監督は、彼女たち4人について「全員が妥協せず、手を抜かず、全力でパフォーマンスに向き合っている」と話す。

「MIKIKO『先生』とは呼ばれていますが、いまや“先生と生徒”ではなく、とても仲良しで、かつ非常に良い緊張感のある関係。Perfumeの3人はMIKIKO先生に憧れ、尊敬し、 付いていこうとしているし、MIKIKO先生もPerfumeで初めての経験をたくさんしてきた。お互いをリスペクトしながら、ともに成長してきたのだと思います」

もう1人のキーパーソンが、2003年の「スウィートドーナッツ」からサウンドプロデュースを担当している中田ヤスタカだ。佐渡監督は、Perfumeと中田の関係も「MIKIKO先生との関係に近い」という。

「3人は中田さんに全幅の信頼を置いています。それほどたくさん話していなくとも、その時々で彼女たちが考えていることや、その後の方向性を示す導きのようなものが、楽曲のなかにある。言葉を超えた、クリエイティブなコミュニケーションで通じ合っているのだと思います」



「あ〜ちゃんは周りを巻き込みながらどんどん前進する、イメージ通りの楽しい人」（佐渡監督）©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

唯一無二のアーティスト

四半世紀という時間を駆け抜け、一時代を築いたPerfume。日本のみならず、海外にも人気が広がった理由について、佐渡監督はグループの特殊性を挙げる。

「初期はアイドル的な側面もありましたが、MIKIKO先生による非常にレベルの高い振付や演出があり、そこに中田さんによる、音楽好きをうならせるクオリティーの高い楽曲が入ってきた。のちにライゾマティクス(※1)も加わり、テクノロジーとエンタテインメントの融合を図るようにもなりました。このように多様な要素が複合的に作用し合うアーティストは、世界でも例を見ないと思います」

本作ではステージ上のPerfumeだけでなく、コールドスリープを巡る話し合いの場面も映し出される。スタッフの生活や将来を案じる言葉、また活動を休止することへの不安も、カメラの前で赤裸々に語られるのだ。



「のっちは、いい意味であれこれと考えすぎず、物事に軽やかに向き合うタイプ」（佐渡監督） ©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

25年間、Perfumeであり続けることとは──。映画を観ていると、彼女たちが抱えてきたものの大きさと重みも伝わってくる。

しかし、佐渡監督は「3人は、自分たちが好きなこと、『これだ』と思ったことに全力投球してきた人生だった。心から納得しながらやってきたと思います」と語る。

「MIKIKO先生の言葉を借りれば『芸事を好きになれた喜びを忘れない』のが3人。彼女たち個人には、不安や悩みも当然たくさんあったはず。それでも、おそらくPerfumeであることに迷いはなかったのでしょう」

コールドスリープという選択

2025年12月31日をもって、Perfumeはコールドスリープに入った。

その約3カ月前、9月21日に発表された3人のメッセージには、「自分たちが胸を張って“輝いている”と思える瞬間を刻むため」、そして「より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため」の選択だとつづられている。

その決断に至る過程には、いったい何があったのか。Perfumeの3人はそこで何を考え、何を語ったのか──。それこそが、この映画の大きな見どころのひとつだ。

一部始終を見てきた佐渡監督は、3人のコールドスリープを「新しいチャレンジ」だと捉えている。

「これまで、Perfumeはいろいろな挑戦をしてきました。ヒット曲を出し、紅白歌合戦に出て、東京ドームでライブをやり、海外にも飛び出した。けれども、一度きちんと立ち止まり、自分たちを見つめ直すことは初めて。これは大きな挑戦なのだと思います」

だからこそ、この映画には「今後のPerfumeや、コールドスリープに対する期待も込めたかった」という。

「彼女たちが次にどのような形で現れるのかはわかりませんし、『こうあってほしい』とも思いません。ただ、コールドスリープというチャレンジを終えた後には、きっとまた新しいチャレンジをしてくれるはず。そのときの3人の姿を、また間近で見たいと思います」

取材・文：稲垣貴俊



©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.

作品情報

出演：Perfume（あ～ちゃん、かしゆか、のっち）

監督：佐渡 岳利

音楽：中田ヤスタカ（CAPSULE）

主題歌：Perfume「コールドスリープ」（UNIVERSAL MUSIC LLC）

製作：アミューズ／日活／ユニバーサル ミュージック／NHKエンタープライズ／ローソン／KDDI

企画・製作幹事：アミューズ／日活

制作プロダクション：NHKエンタープライズ

配給：日活

製作年：2026年

製作国：日本

上映時間：117分

公式サイト： perfume-movie

perfume-movie 2026年5月15日（金）全国公開

バナー写真：映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.