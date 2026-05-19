Perfumeはなぜ世界に届いたのか──佐渡岳利監督が見た25年と「コールドスリープ」Cinema エンタメ
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監督も知らなかった「コールドスリープ」
カメラがPerfumeを追い始めたのは、3人が米国の音楽フェス、コーチェラに出演した2019年のこと。当初は結成20周年の2020年に向けて、新たなドキュメンタリー映画を作る企画として動き出した。
佐渡監督は、当時をこう振り返る。
「2020年に向けて大きなプロジェクトがいくつも予定されていたのが、コロナ禍になって中止されてしまいました。撮影もしばらく空きましたが、その後、『25周年のドキュメントを作りましょう』という話になったんです」
もっともその過程で、Perfumeはコールドスリープを決定する。すでに密着を始めていた佐渡監督にも、このことは事前に知らされていなかった。
「単純にびっくりしました。しばらくはその驚きが残っていましたが、話が進んでいくうちに『素晴らしいことではないか』と思ったんです。じっくりと考えてみると、そういうこともアリなのかもしれないと」
変わらない3人、積み重なった実力
佐渡監督とPerfumeの関係は長い。最初の出会いは、「ポリリズム」がNHKと公共広告機構（現・ACジャパン）の共同キャンペーンに使用され大ヒットした2007年ごろ。以後、担当の音楽番組などを通じて、20年近く3人を見つめてきた。
その佐渡監督から見て、Perfumeの3人はどう変わってきたのか。まず返ってきたのは、「変わっていない」という言葉だった。
「基本的なところはまったく変わっていません。もちろんアーティストとしてのスキルはどんどんアップデートされていて、当時と今では実力が段違いです。しかも、どこかで飛躍的に伸びたのではなく、毎日コツコツ積み重ねるなかで成長してきたように思います」
Perfumeにとって、「ポリリズム」のヒットはもちろん大きな転機だった。しかし、佐渡監督はその出来事だけをターニングポイントとして捉えていない。
「子どものころから努力し続けてきたからこそ、自分たちの力で幸運をたぐり寄せられたのだと思います。しかも、彼女たち自身は謙虚なままで、『変わってしまったな』と感じたことは一度もありません。そんな3人の雰囲気を正しく伝えたいと思いました」
あ～ちゃん、かしゆか、のっち、それぞれのキャラクターも昔のまま。佐渡監督はPerfumeを、3人それぞれが表現のなかで異なる役割を担うというよりも、とことん「3人でひとつ」のグループだと見ている。
「3人が一緒に表現しているので、なにか役割分担をしている感じではありません。それぞれのキャラクターが作用し合いながら、“3人で何ができるか”が大事なのだと思います」
MIKIKO、中田ヤスタカと築いた表現
Perfumeに欠かせないキーパーソンの1人が、振付・演出を手がけてきたMIKIKOだ。両者の出会いは3人がアクターズスクール広島の生徒だった小学生のころにさかのぼる。佐渡監督は、彼女たち4人について「全員が妥協せず、手を抜かず、全力でパフォーマンスに向き合っている」と話す。
「MIKIKO『先生』とは呼ばれていますが、いまや“先生と生徒”ではなく、とても仲良しで、かつ非常に良い緊張感のある関係。Perfumeの3人はMIKIKO先生に憧れ、尊敬し、 付いていこうとしているし、MIKIKO先生もPerfumeで初めての経験をたくさんしてきた。お互いをリスペクトしながら、ともに成長してきたのだと思います」
もう1人のキーパーソンが、2003年の「スウィートドーナッツ」からサウンドプロデュースを担当している中田ヤスタカだ。佐渡監督は、Perfumeと中田の関係も「MIKIKO先生との関係に近い」という。
「3人は中田さんに全幅の信頼を置いています。それほどたくさん話していなくとも、その時々で彼女たちが考えていることや、その後の方向性を示す導きのようなものが、楽曲のなかにある。言葉を超えた、クリエイティブなコミュニケーションで通じ合っているのだと思います」
唯一無二のアーティスト
四半世紀という時間を駆け抜け、一時代を築いたPerfume。日本のみならず、海外にも人気が広がった理由について、佐渡監督はグループの特殊性を挙げる。
「初期はアイドル的な側面もありましたが、MIKIKO先生による非常にレベルの高い振付や演出があり、そこに中田さんによる、音楽好きをうならせるクオリティーの高い楽曲が入ってきた。のちにライゾマティクス(※1)も加わり、テクノロジーとエンタテインメントの融合を図るようにもなりました。このように多様な要素が複合的に作用し合うアーティストは、世界でも例を見ないと思います」
本作ではステージ上のPerfumeだけでなく、コールドスリープを巡る話し合いの場面も映し出される。スタッフの生活や将来を案じる言葉、また活動を休止することへの不安も、カメラの前で赤裸々に語られるのだ。
25年間、Perfumeであり続けることとは──。映画を観ていると、彼女たちが抱えてきたものの大きさと重みも伝わってくる。
しかし、佐渡監督は「3人は、自分たちが好きなこと、『これだ』と思ったことに全力投球してきた人生だった。心から納得しながらやってきたと思います」と語る。
「MIKIKO先生の言葉を借りれば『芸事を好きになれた喜びを忘れない』のが3人。彼女たち個人には、不安や悩みも当然たくさんあったはず。それでも、おそらくPerfumeであることに迷いはなかったのでしょう」
コールドスリープという選択
2025年12月31日をもって、Perfumeはコールドスリープに入った。
その約3カ月前、9月21日に発表された3人のメッセージには、「自分たちが胸を張って“輝いている”と思える瞬間を刻むため」、そして「より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため」の選択だとつづられている。
その決断に至る過程には、いったい何があったのか。Perfumeの3人はそこで何を考え、何を語ったのか──。それこそが、この映画の大きな見どころのひとつだ。
一部始終を見てきた佐渡監督は、3人のコールドスリープを「新しいチャレンジ」だと捉えている。
「これまで、Perfumeはいろいろな挑戦をしてきました。ヒット曲を出し、紅白歌合戦に出て、東京ドームでライブをやり、海外にも飛び出した。けれども、一度きちんと立ち止まり、自分たちを見つめ直すことは初めて。これは大きな挑戦なのだと思います」
だからこそ、この映画には「今後のPerfumeや、コールドスリープに対する期待も込めたかった」という。
「彼女たちが次にどのような形で現れるのかはわかりませんし、『こうあってほしい』とも思いません。ただ、コールドスリープというチャレンジを終えた後には、きっとまた新しいチャレンジをしてくれるはず。そのときの3人の姿を、また間近で見たいと思います」
取材・文：稲垣貴俊
作品情報
- 出演：Perfume（あ～ちゃん、かしゆか、のっち）
- 監督：佐渡 岳利
- 音楽：中田ヤスタカ（CAPSULE）
- 主題歌：Perfume「コールドスリープ」（UNIVERSAL MUSIC LLC）
- 製作：アミューズ／日活／ユニバーサル ミュージック／NHKエンタープライズ／ローソン／KDDI
- 企画・製作幹事：アミューズ／日活
- 制作プロダクション：NHKエンタープライズ
- 配給：日活
- 製作年：2026年
- 製作国：日本
- 上映時間：117分
- 公式サイト：perfume-movie
- 2026年5月15日（金）全国公開
バナー写真：映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』©︎2026 Perfume “コールドスリープ” Film Partners.