宇宙空間で武力衝突はありえるか｜宇宙作戦隊とはなにか（3）

宇宙作戦隊の任務の出発点が、宇宙状況監視(SSA)であることを前回述べました。

SSAは、もともとは軍事用語です。しかし、宇宙をとりまく現在の状況でいうと、SSAは軍事領域だけの問題ではなくなっているのが実情です。

というのも、現在では国連宇宙物体登録簿に衛星登録を行う国が60カ国と2つの国際組織(欧州宇宙機関と欧州気象衛星開発機構)となっており、さらに国だけでなく、ますます多くの企業や大学・研究所が大小さまざまの衛星を運用しています。そのため、どこにどのような宇宙物体が飛翔しているかという情報は、軍事コミュニティ以外でも宇宙の安全な利用の問題として、多くの活動主体に必要とされるものとなっています。

現在では、軍事的な目的利用に加え、宇宙機の運用に影響を及ぼす太陽活動や、地球近辺に飛来する隕石や彗星など地球接近天体(NEO)のような自然の脅威も監視対象に含めて考える。それがSSAと理解する場合も少なくありません。むしろ、そちらの方が一般的になっています。

軍事と民生で、対衛星攻撃(ASAT)衛星やデブリ、あるいはNEO、と対象は異なるとしても、軍事、民生とも、それらを監視する方法はほぼ同じです。前回も触れましたが、地上からの光学望遠鏡とレーダーによる監視と、対象の近傍を航行する衛星による監視です。

衛星による監視は、技術的により困難であるだけではなく費用もかかるので、現在、ほぼ軍事目的に特化されていますが、地上からの監視と衛星によるASAT監視の差異は、基本的にはないといえます。日本は2008年以前は、宇宙の軍事目的利用は排除してきました。それでも日本の宇宙作戦隊は諸外国に比べて必ずしも不利ではないといい得るのは、日本は天文学やデブリ観察で優れた成果を挙げてきたからなのです。

しかし、宇宙航空研究開発機構(JAXA)や天文台が行う民生のSSAと、宇宙作戦隊が行う軍事のSSAは目的が異なることから、自衛隊ならではの任務というものを考えていかなければならないでしょう。10年後を視野に入れた宇宙作戦隊のSSAの射程はどこまでとすべきなのか。次に、米国の宇宙軍事利用の枠組みを概観し、日本の宇宙作戦隊の在り方を考えてみたいと思います。

