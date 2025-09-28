地味ながら滋味深い…“おふくろの味”を思わせる ひじきのお料理コレクション

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

黒くて地味な海藻・ひじきは、栄養バランスや彩りを考えて料理にプラスされることが多い。親から「ちゃんと食べなさい」と食卓に出されるような、家庭料理が得意分野だ。

→「ひじき（鹿尾菜）： 国産は貴重品！家庭料理に出番が多数 黒さ際立つ素朴な海藻」

ひじきの煮物

「ひじきといえばこれ！」というほど定番の総菜。ひじきと、細切りにしたニンジンや油揚げを甘辛いしょうゆ味で煮る。ちくわなどの練り物やコンニャク、大豆が入ることもある。家庭の常備菜であり、定食の小鉢、居酒屋のお通しとしてもしばしば登場する。

ひじきご飯

ひじき煮と似たような具材を入れた、炊き込みご飯。ひじきふりかけを混ぜただけの簡易版も。



梅ひじき

ひじきと刻んだ梅干しを煮て、白ごまを振った滋味あふれる常備菜。炒（い）って水分を飛ばした「ふりかけ」も市販される、ポピュラーな組み合わせ。



ひじきの豆腐ハンバーグ・ひじき入り卵焼き

鶏ひき肉と豆腐で作る和風ハンバーグ、朝食やお弁当のおかずに人気のだし巻き卵にも、しばしば混ぜ込まれる。具材にひじきをプラスすると見た目のアクセントになり、栄養価も高まる。



