栗（クリ）：大きさと風味の良さが持ち味の「和栗」は高級感を演出する秋の象徴

栗は旬が比較的短いだけあって、秋の到来を強く印象付ける食材だ。下処理には手間がかかるが特別感があり、1粒でリッチな気分になれる。

食用は種の部分

栗は9月から10月に旬を迎える。栗はブナ科クリ属の落葉樹に実る果実。世界中に数多くの品種が存在し、和栗といわれる日本栗のほか、中国栗、ヨーロッパ栗、アメリカ栗の4つに大別できる。和栗は野生の芝栗（シバグリ）を品種改良したもので、大粒で風味が良いのが特長。

一方で弱点は皮がむきづらいこと。日本でもおなじみの天津甘栗（中国栗）は加熱すると素手でも簡単に鬼皮も渋皮もむけるが、和栗は加熱しても容易にはむけない。

栗の生産地トップは茨城県で、その地名を冠した「筑波」は和栗の代表的品種。京都の丹でも古くから栽培されており、「丹波栗」はブランドとして知名度が高い。



（PIXTA）

古代の主食だった

現代では「秋のぜいたく品」「ごほうび食材」的なイメージがあるが、古代日本において、栗は重要な主食の一つだったようだ。長野県上松町にある縄文時代草創期の遺跡からは約1万3000年前の栗が出土。青森市の縄文時代前～中期の三内丸山遺跡では栗を食していた痕跡だけでなく、建造物の柱としてクリの木を使っていたことが確認されている。

8世紀初頭に書かれた『古事記』『日本書紀』にも栗に関する記述があり、国を挙げて栗の栽培を推奨していたことが分かる。栄養価が高く、15世紀の戦国時代には武士が保存食として乾燥させた栗を携行していた。



渋皮が付いた状態（左下）のまま調理する場合は、あく抜きが必須（PIXTA）

焼いたり、蒸したりしてシンプルに味わうのもいいが、甘露煮にすれば保存性が高まり、料理に和洋菓子にと活用範囲が広がる。黄金を思わせる鮮やかな色が高級感を演出し、1粒トッピングしただけで普通の菓子もワンランクアップする。毎年秋が近づくと、市販の菓子に「季節限定 マロン味」が続々登場する。栗は単なる食材ではなく、秋の味覚の象徴として代表的な存在感を放つ。



品種改良により渋皮が向きやすい和栗も登場した（PIXTA）

ところで、栗のトゲトゲしたイガは果物の皮にあたる部分で、「鬼皮」といわれる固い殻が果肉に相当するという。私たちが食べているのは、実は「種」だった！

取材・構成：イークラフト

バナー写真：PIXTA