生はトロ～リ食感が絶品！いつでも使える乾物も重宝　湯葉のお料理コレクション

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

湯葉は栄養豊富で味にクセがなく、幅広い料理に使える便利食材。店で買うなら、生湯葉は豆腐売り場の近くにあるが、実は簡単に手作りできる。

湯葉刺し

生湯葉の最もポピュラーな食べ方。魚の刺し身同様、しょうゆとワサビなどの薬味で食べる。乾燥湯葉を戻してもいいが、生のほうが口当たり滑らかで風味もよい。

湯葉丼

湯葉をだし汁で煮てとろみをつけたり卵でとじたりして、ご飯の上にのせ、丼に仕立てたもの。熱々のとろとろが胃に染みる！



（PIXTA）

湯葉そば

薄味で煮た巻き湯葉は、しっかりした歯ごたえ。湯葉を特産とする観光地で人気のメニュー。



（PIXTA）

湯葉巻き

シート状の乾燥湯葉は水で戻し、春巻きのように具材を包んで調理することも多い。油で揚げた「湯葉巻き揚げ」もおいしい。



（PIXTA）

湯葉サラダ

カット状の乾燥湯葉を水戻しして和えるだけ。どんなサラダとも好相性！



（PIXTA）

東寺煮

煮物にしても味染みのよい湯葉。ちなみに「東寺～」は湯葉を使った料理全般に使える枕詞で、京都の東寺で湯葉が作られていたことに由来。



（PIXTA）

湯葉は、汁物や鍋物に入れてもおいしい。乾燥湯葉はそのまま入れるだけで、汁のうまみを吸って戻る。スーパーの乾物売り場にあり長期保存できるので、ちょっと具を足したいときなどに重宝する。

くみ上げ湯葉

湯葉は、大豆固形分8％以上の「無調整豆乳」さえ手に入れば、自宅で簡単に作れる。豆乳を入れた鍋を弱火から中火にかけ、膜が張ってきたら箸などで引き上げるだけ。温め始めてすぐのうちにすくい上げたものが最も上質で「くみ上げ湯葉」と呼ばれる。豆乳が煮詰まって膜が張らなくなるまで楽しめる。出来立ての生湯葉はクリーミーで格別！湯葉刺し同様、お好きな薬味でどうぞ。



© 京都市メディア支援センター

調査・構成：イー・クラフト

バナー写真： 湯葉刺し（PIXTA）