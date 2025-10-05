納豆：独特のにおいと粘りが個性を放つ発酵食品

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

「日本の発酵食品」の代表格ともいえる納豆。あの独特のネバネバの中にうま味や健康に役立つ成分がつまっている！

蒸した大豆に納豆菌をまぶして発酵させた「糸引き納豆」の独特の “粘り”と“におい” は好きな人にとっては食欲を刺激するものだが、苦手とする人は少なくない。好き嫌いがはっきりと分かれる。

「水戸納豆」の名で知られる茨城県が都道府県別の生産量トップ。消費量が多いのは東北地方。西日本では納豆を食べる習慣があまりなく、敬遠する人が多い。



（PIXTA）

納豆の起源は諸説あり、縄文時代とも平安時代ともいわれ、地域も定かではない。ただ、共通するのは「稲わらに包んであった煮豆がにおいを放ち、粘って糸を引く状態に変化したのを偶然発見した」という点だ。室町時代になると、おとぎ草子『精進魚類物語』に納豆を擬人化したキャラクター「納豆太郎糸重」が登場する。この頃には糸引き納豆があったと分かる。

ちなみに、糸引き納豆より前から存在したのが「塩辛納豆」。これは納豆菌ではなく麹菌と乳酸菌で大豆を発酵させたもので、今も各地で伝統食として食べられている。



塩辛納豆の一種・京都の「寺納豆」（写真提供：農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」）

健康食品としても優秀

納豆の粘りはアミノ酸によるもので、強いうま味が出汁（だし）がわりになるため、汁物に入れて食べていた。江戸時代には小規模な製造業者が売り歩くようになり、この頃からご飯にかけて食べるようになった。現在は稲わらで包んだ納豆を目にする機会は少なく、発泡スチロールや紙の容器入りが一般的。大豆の大きさにより大粒や小粒、大豆を細かく割った「ひきわり」などの種類がある。



ひきわり納豆（PIXTA）

好きな人は毎日でも納豆を食べるが、健康づくりのために食生活に取り入れる人も。大豆の栄養がとれるのはもちろん、発酵の過程で生まれる多様な成分──代謝に欠かせないビタミンB群、骨を丈夫にするビタミンKや、血液をサラサラにする独自成分ナットウキナーゼなどが含まれ、栄養価は高い。

多彩なバリエーションの納豆料理をこちらにまとめました

→「和洋中なんにでもアレンジ “組み合わせの妙”に納得！納豆料理コレクション」

取材・構成：イー・クラフト

バナー写真：納豆（提供：茨城県）