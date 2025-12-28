栗よりうまい？ : サツマイモのお料理コレクション

栗よりうまい？ : サツマイモのお料理コレクション食 文化 暮らし
食材についてはこちら
焼き芋
最もポピュラーな食べ方。かつてはホイルに包んでたき火やストーブの上でじっくり焼くのが冬のお楽しみだったが、近年はスーパーや青果店などで通年販売される人気商品。品種により“ホクホク系” “ねっとり系”など食感も異なるので、食べ比べるのも面白い。
干し芋
蒸したサツマイモを薄切り、または角切りにして干した加工品。コンビニやドラッグストアにも置いてある、ギルトフリー系おやつの定番。
芋けんぴ / 芋かりんとう
細長く切ったサツマイモを油で揚げ、砂糖を絡めた高知県発祥の菓子。小麦粉で作る伝統菓子「堅干（けんぴ）」の芋版として、その名が付いたとされる。見た目はフライドポテトに似ているが食感は硬い。「芋かりんとう」と呼ぶことも。
芋ようかん
ゆでたサツマイモを裏ごしして、砂糖と寒天を加え、四角く固めた和菓子。ようかんは普通、小豆で作るところ、代わりにサツマイモを使う。
大学芋
油で揚げたサツマイモに蜜を絡めた逸品。名前の由来は、かつて東京の学生街で好んで食べられていた、学費をねん出するために学生が作って売っていた、東京大学の前にあった店が発祥、など諸説ある。
芋ご飯
角切りにしたサツマイモを、米と一緒に炊く。ほのかな甘みに実りの秋を感じる。
芋天
サツマイモは天ぷらの具材としても好まれる。揚げたてのサクサクに塩少々を振って。
きんとん
おせち料理に欠かせない栗きんとん。すべて栗で作るのはまれで、ゆでたサツマイモを裏ごしした「あん」を栗にからめるのが一般的。
江戸っ子に人気だった「栗よりうまい十三里」
ちなみに栗とサツマイモは色や味が似ているが、前者はやや高級、後者は安価で庶民的な位置づけ。江戸時代、サツマイモの一大産地だった埼玉県の川越は、江戸から十三里（1里＝4キロメートル弱）の道のりだったことから、「栗よりうまい十三里」つまり「“九里”に“四里”を足したおいしさ」との宣伝文句を掲げて焼き芋を売った。このしゃれが江戸で大いに受け、川越のサツマイモは「十三里」の別名で評判を呼んだという。
調査・構成：イー・クラフト
バナー写真：焼き芋（提供：鹿児島県観光連盟）