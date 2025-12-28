栗よりうまい？ : サツマイモのお料理コレクション

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

じっくり焼いたり干したりして甘さを引き出すのは、昔ながらの知恵。今はただ焼くだけで蜜のように甘い品種も登場しているので、料理に使ったらもったいないかも。

食材についてはこちら

→「サツマイモ：食糧難の救世主が甘くおいしく進化─日本独自の品種に海外も注目」

焼き芋

最もポピュラーな食べ方。かつてはホイルに包んでたき火やストーブの上でじっくり焼くのが冬のお楽しみだったが、近年はスーパーや青果店などで通年販売される人気商品。品種により“ホクホク系” “ねっとり系”など食感も異なるので、食べ比べるのも面白い。

干し芋

蒸したサツマイモを薄切り、または角切りにして干した加工品。コンビニやドラッグストアにも置いてある、ギルトフリー系おやつの定番。



蒸して薄くスライスした芋を天日に干す（写真提供：茨城県）



（写真提供：茨城県）

芋けんぴ / 芋かりんとう

細長く切ったサツマイモを油で揚げ、砂糖を絡めた高知県発祥の菓子。小麦粉で作る伝統菓子「堅干（けんぴ）」の芋版として、その名が付いたとされる。見た目はフライドポテトに似ているが食感は硬い。「芋かりんとう」と呼ぶことも。



（写真提供：鹿児島県）

芋ようかん

ゆでたサツマイモを裏ごしして、砂糖と寒天を加え、四角く固めた和菓子。ようかんは普通、小豆で作るところ、代わりにサツマイモを使う。



（PIXTA）

大学芋

油で揚げたサツマイモに蜜を絡めた逸品。名前の由来は、かつて東京の学生街で好んで食べられていた、学費をねん出するために学生が作って売っていた、東京大学の前にあった店が発祥、など諸説ある。



（写真提供：鹿児島県）

芋ご飯

角切りにしたサツマイモを、米と一緒に炊く。ほのかな甘みに実りの秋を感じる。



鹿児島県のからいもご飯（写真提供：農林水産省「うちの郷土料理」）

芋天

サツマイモは天ぷらの具材としても好まれる。揚げたてのサクサクに塩少々を振って。



（PIXTA）

きんとん

おせち料理に欠かせない栗きんとん。すべて栗で作るのはまれで、ゆでたサツマイモを裏ごしした「あん」を栗にからめるのが一般的。



（PIXTA）

江戸っ子に人気だった「栗よりうまい十三里」

ちなみに栗とサツマイモは色や味が似ているが、前者はやや高級、後者は安価で庶民的な位置づけ。江戸時代、サツマイモの一大産地だった埼玉県の川越は、江戸から十三里（1里＝4キロメートル弱）の道のりだったことから、「栗よりうまい十三里」つまり「“九里”に“四里”を足したおいしさ」との宣伝文句を掲げて焼き芋を売った。このしゃれが江戸で大いに受け、川越のサツマイモは「十三里」の別名で評判を呼んだという。

調査・構成：イー・クラフト

バナー写真：焼き芋（提供：鹿児島県観光連盟）