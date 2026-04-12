生でピリっと、煮込んでトロっと : ネギのお料理コレクション

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

鶏もも肉とネギを交互に串に刺した「ねぎま」は焼き鳥の定番中の定番。でも、実は、もともとは鶏肉ではなく別の食材だったらしい。

薬味

うどんやそばの薬味として定番。関東と関西では色味が異なる。



そば関東（PIXTA） そば関西（PIXTA）

ねぎま鍋

漢字では「葱鮪鍋」。日本でマグロを食べるようになったのは江戸時代の末期。冷蔵庫のない時代なので、日持ちさせるためにしょうゆ漬けにしていた。しょうゆをはじくトロは腐りやすく、肥料にするぐらいしか使い道がなかったが、ネギとあわせて煮ることで無駄なくおいしく食べられるようになった。



ねぎま鍋（PIXTA）

ねぎま

焼き鳥の定番。鶏もも肉の「間」にネギをはさんで串に刺すから「ねぎ間」と勘違いされているが、実は、オリジナルは「葱鮪串」。ねぎま鍋の人気にあやかって串焼きにしていたが、マグロトロが高級品となったため、お手頃な鶏肉で代用するようになった。



ねぎま（PIXTA）

鴨なんばん / 鴨鍋

鴨（かも）とネギは相性抜群。ネギに焼き目を付ければ、香ばしさも加わってさらに美味。鴨は比較的、捕獲しやいことから、詐欺などの悪事の標的になる人を「あの人はいいカモだよ」という。その鴨がのネギを背負ってきたらさらに好都合という意味で、「カモネギ」という。



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ネギチャーシューラーメン

「薬味」というよりも、「具材」のひとつとしてしっかりと存在感がある使い方。チャーシューの脂をリセットしてくれるさっぱり感と、シャキシャキした歯ごたえがポイント。



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ネギトロ

鮪のトロをたたいたものにみじん切りのネギを加え、のり巻きや軍艦巻きにする。回転すしでは子どもにも人気のメニュー。



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ネギ焼き

お好み焼きはキャベツが必須というのは関東人。関西地方や中国地方では青ネギたっぷりのネギ焼きも人気。



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【資料】

バナー写真：鴨なべ（フォトAC）