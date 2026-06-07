イワシ : 安くておいしい大衆魚、かつては農業の発展にも寄与

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

「イワシの頭も信心から」という諺（ことわざ）がある。取るに足らないものでも、信じる心が強ければ有り難く思えるものに見えてくるという意味。それほどまでにイワシは安っぽく思われていたようだが、栄養満点、稚魚のシラスから、干物、煮干しと日本の食生活になくてはならない存在。

庶民的な魚の代表格

イワシはニシン科に属する青魚の一種で、沿岸近くを大群で泳いで移動する回遊魚である。姿は細長く、銀色のうろこが特徴。縄文時代の貝塚からもイワシの骨が見つかっており、日本人は古代から重要な栄養源にしていたと考えられる。日本人にとっては、最も庶民的で身近な魚の代表格だ。

傷みやすい魚であることから「弱し」が語源とされる。国字（中国から伝わった漢字ではない和製漢字）では「鰯」。

血液をサラサラにする働きがあるDHAやEPAといった不飽和脂肪酸やカルシウムやビタミンDを豊富に含み、栄養的にも優れている。

日本で流通するイワシは主に3種類。

〈マイワシ〉

背中が青く、体の側面に黒い斑点が並んでいるのが特徴。回遊魚のため、地域によって採れる時期がずれるので一年中流通するが、旬は6月～10月頃。梅雨入りの時期のマイワシは特に脂がのって美味であることから、「入梅いわし」の名がある。



（フォトAC）

〈ウルメイワシ〉

目が大きく、涙をためてうるんで見えることからこの名が付いたといわれる。秋から冬にかけてが旬。鮮魚ではあまり流通しておらず、丸干しや目刺しなど干物に加工されることが多い。



（PIXTA）

〈カタクチイワシ〉

下あごが小さく、口が片方だけ開いたように見えるのが名前の由来。塩水（海水）で煮て干した煮干しは、昆布やかつお節と並ぶ代表的な「だし」素材。瀬戸内海の伊吹産（香川県観音寺市）のものは特に人気が高い。濃厚でパンチの強い「だし」になることから、ラーメンスープにも使われる。「ニボラー」と呼ばれる煮干しだしラーメンの愛好家も多い。



（フォトAC）

冷蔵保存、冷蔵輸送の技術が限られていた江戸時代は塩漬けや干物、煮干しなどに加工して流通することが多かった。人間が食べるだけでなく、干して粉状に加工した「干鰯 / ほしか」を田畑の肥料として使い、農業生産力の向上にも寄与した。

西日本を中心に、節分に焼いたイワシの頭をヒイラギの枝に刺して戸口に飾る風習が伝わる。「とがったヒイラギの葉」「イワシの独特な臭い」が邪気（鬼）を払うと考えられており、一年の無病息災を祈った。



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