生でも、焼いても、煮ても美味 : イワシのお料理コレクション

生でも、焼いても、煮ても美味 : イワシのお料理コレクション食 文化 暮らし
回転すしでマグロやサーモンよりも格下の扱いはなぜなのだろう？ 口の中でトロリとほどけるような脂ののったイワシのうまさは、高級魚にも負けない！
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
握りすし
脂がのったイワシのとろけるような味わい。ワサビよりも、おろしショウガが合う！
梅煮
先人の知恵が生きた、オーソドックスな煮魚。梅干しを入れて煮ることで青魚特有の臭みが消え、酸の作用で骨までやわらかくなる。
つみれ汁
小骨もすり身にしてつみれにすれば、うま味もカルシウムもたっぷり。
かば焼き
ウナギだけがかば焼きじゃない。脂ののったイワシも美味なり。
天ぷら
衣を薄めにしてサックリ揚げよう！
みりん干し
しょうゆに砂糖・みりんを加えた調味液に漬け込んでから干物にする。ほんのり甘みがあってご飯のおかずはもちろんのこと、酒のつまみとしても定番。
目刺し
魚の目に竹串や稲わらなどを刺して干すから「目刺し」。小さな魚をまとめて効率よく干す先人の知恵。地方によっては「ほほ刺し」で干すところもある。主にウルメイワシを使う。日本酒や焼酎には最強のつまみになる。
バナー写真 : イワシの刺し身（フォトAC）