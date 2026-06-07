知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

生でも、焼いても、煮ても美味 : イワシのお料理コレクション

文化 暮らし

回転すしでマグロやサーモンよりも格下の扱いはなぜなのだろう？ 口の中でトロリとほどけるような脂ののったイワシのうまさは、高級魚にも負けない！
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握りすし

脂がのったイワシのとろけるような味わい。ワサビよりも、おろしショウガが合う！

（フォトAC）
（フォトAC）

梅煮

先人の知恵が生きた、オーソドックスな煮魚。梅干しを入れて煮ることで青魚特有の臭みが消え、酸の作用で骨までやわらかくなる。

（PIXTA）
（PIXTA）

つみれ汁

小骨もすり身にしてつみれにすれば、うま味もカルシウムもたっぷり。

（フォトAC）
（フォトAC）

かば焼き

ウナギだけがかば焼きじゃない。脂ののったイワシも美味なり。

イワシかば焼き（フォトAC）
（フォトAC）

天ぷら

衣を薄めにしてサックリ揚げよう！

イワシ　天ぷら　PIXTA
（PIXTA）

みりん干し

しょうゆに砂糖・みりんを加えた調味液に漬け込んでから干物にする。ほんのり甘みがあってご飯のおかずはもちろんのこと、酒のつまみとしても定番。

イワシみりん干し（PIXTA）
（PIXTA）

目刺し

魚の目に竹串や稲わらなどを刺して干すから「目刺し」。小さな魚をまとめて効率よく干す先人の知恵。地方によっては「ほほ刺し」で干すところもある。主にウルメイワシを使う。日本酒や焼酎には最強のつまみになる。

焼きメザシ（PIXTA）
（PIXTA）

（PIXTA）
（PIXTA）

バナー写真 : イワシの刺し身（フォトAC）

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