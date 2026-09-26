マツタケ : 秋の味覚の王様、国産は価格も王様級 輸入ものが市場の9割占める　

知ればもっとおいしくなる にっぽん食べ物図鑑

「香りマツタケ、味シメジ」と言われるように、その芳香は別格らしい。1年に1度くらいは食べたいけれど、庶民にはなかなか手が届かないぜいたく品。

100グラム1万円にもなる高級品

日本の秋を代表する味覚の王者・マツタケ。その芳醇な香りを存分に味わいたいところだが……国産は希少すぎて、なかなか口にする機会がない。

マツタケは国内各地の主にアカマツ林に自生するが、生産量はここ50年ほど、長期減少傾向にあり、輸入に大きく頼らざるを得ない。国内の年間生産量はピークだった1941年には1万2000トン、60年には約3500トンだったが、高度経済成長期のエネルギー革命によって化石燃料が主役となったことで、人の手が入らなくなった松林は荒廃。雑木・雑草が生い茂り、マツタケの発生しにくい環境へと変わってしまった。さらに、近年の松くい虫被害による大量の松枯れが追い打ちをかけた。

2001年以降の作柄は、04年と10年を除いて100トン未満の状況が続いている。



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日頃、口にするきのこ類の多くは栽培技術が確立され、通年、安定した価格で店頭に並ぶようになった。しかし、マツタケの栽培技術は現在も開発途上にある。このため、価格は100グラム5000円～1万円前後と依然として庶民には手の届かない高級品。

現在国内で流通しているマツタケのうち外国産が占める割合は9割以上。中国が6割以上を占め、近年は米国、カナダ産が増えているが、芳しい香りは国内産に到底かなわないという。

〈炊き込みご飯〉

「香りマツタケ味しめじ」と称されるように、最大の魅力はやはり香りだ。マツタケご飯が炊き上がる香気をかぐだけで、至福のひとときを味わえる。もちろん、食べればもっと幸せ。



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〈吸い物〉

薄く切ったマツタケを一片浮かべるだけでうっとりするような香りが広がる。市販のマツタケ風味の吸い物は、香料を使っているだけで実物が入っていないものが多い。でも、庶民が手軽に香りを楽しむには打ってつけの存在と言える。



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〈土瓶蒸し〉

名前の通り、土瓶に具材を詰めてだしを注いで火にかけた料理。素材の香りを引き出すシンプルにして究極の和食。最初はおちょこに汁を注いで香りを楽しむ。途中でスダチを搾り、味の変化を楽しむ。具材を堪能し、最後に残った汁を飲み干す。



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〈炭火焼き〉

手を加えないから際立つ素材の味は、人生で一度は経験してみたいぜいたくと言える。



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調査・構成：イー・クラフト

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