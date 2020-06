北極星がつないだ台湾先住民族と日蓮宗の日台宗教交流

京都府・大阪府・兵庫県の県境に位置する標高660メートルの妙見山。ブナの原生林をはじめ、種々の樹木にこんもりと覆われた美しい山だ。山頂付近に日蓮宗の霊場、能勢妙見山がある。参道脇の小さな広場に、高さ3メートル、幅8メートルに達する木製彫刻作品が鎮座している。

何百という木片を束ねたアーチ型のオブジェが、大きな切り株の上から伸びている。その様は海の波涛(はとう)のようにも、強風を浴びてしなる草木のようにも、あるいは虹のようにも見える。上部には一艘の船があり、北の空を向いている。

作品名称は「Facing toward the north, the place to which I return」。北を向けば、そこには私の帰る場所がある、といった意味だ。台湾先住民族アミ族出身のアーティストRahic Talif(ラヘズ・タリフ)氏がアートフェスティバル「のせでんアートライン」の一環として2019年10月に長期滞在して制作し、以後パブリックアートとして設置されている。





「日本の刃物は最高だ」

ぼくは滞在中のラヘズ氏と3日間行動を共にした。インタビューの通訳や打ち合わせを行ったり、雑談を交わしたり、アミ語と中国語と英語で書かれた著書『Journey in the space of 50 steps』も読んだりして、彼のアーティストとしての性格や思考が少しずつ分かってきた。

レンタカーで一緒に仕事道具や生活用品の買い出しに出掛け、たまたま見掛けた個人経営の古くて小さな刃物店に立ち寄ると、ラヘズ氏は瞳を輝かせて彫刻刀やノミなどを物色し、11万円ほども買い物をした。ラヘズ氏は顔をほころばせて「日本の刃物の質は最高だ。いい仕事ができそうだ」と言った。



吉川刃物店(大阪府池田市)で創作道具を購入するラヘズ・タリフ氏(筆者撮影)

1962年、太平洋を望む花蓮・港口部落(台湾で「部落」は先住民族の村を指す)に生まれたラヘズ氏は、父方が代々頭目の家系で、母方が巫女(みこ)の家系だった事もあり、アミ族の伝統的な文化や思想の影響を強く受けて育った。15歳で一人都会に出て、30歳のとき故郷に戻り、2011年からはやはり台湾東海岸にあるアミ族の町・都蘭の、日本統治期に造られた製糖工場跡地にアトリエを構えて創作活動を続けている。

制作に用いる素材は一貫している。海辺で拾った流木をはじめ、ビーチサンダル、漁網、ボトル、今は廃虚となった製糖工場で日本統治期以来サトウキビを搾るのに使われていた麻布など、大自然から与えられた物か、あるいは大量生産されて後に廃棄された物たちだ。

創作の原動力は、海洋の豊かさ。自然の力への畏怖、太古から受け継がれてきたアミ族の思想と生活様式への敬愛。彼の愛する大自然やアミ族の伝統文化が、現代社会の荒波で消失していく状況への危機感。そして、大自然の豊かさと伝統の知恵を見つめ直し、失われたものを取り戻そうとする意志だといえる。自然破壊や少数民族文化の衰退が加速度を上げて進む現代、アミ族の伝統に立脚した思考の表出たる一連の作品は、世界中の一人一人が受け止めるべき強いメッセージ性を有している。



妙見山のブナの原生林で制作に使う倒木を探すラヘズ・タリフ氏(筆者撮影)