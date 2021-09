台湾を変えた日本人シリーズ：教育制度の礎を創った伊沢修二

台湾でも歌い継がれる「仰げば尊し」

かつて、学校の卒業式では下級生が「蛍の光」を、卒業生が「仰げば尊し」を歌うことが定番であった。卒業生が大粒の涙を流す光景を、私自身、教員在職時にはよく見たものである。悪ガキだった生徒とて例外ではなく、泣いて卒業していった。

「仰げば尊し」は日本統治時代の台湾でも歌われていたが、政治体制が変わった戦後も卒業式の定番曲として中国語に翻訳され、「青青校樹」という名で歌い継がれていることを知る日本人は少ない。

この歌の原曲は1871年に米国で出版された楽譜の中の「Song for the Close of School」という楽曲であることを、桜井雅人一橋大学名誉教授が突き止めている。日本には、文部省音楽取調掛(おんがくとりしらべがかり)だった伊沢修二らによって紹介され、歌詞は『言海』を編纂(へんさん)した国語学者の大槻文彦、作詞家の里見義(ただし)、歌人の加部厳夫の合議で作られた。

ジョン万次郎に英語を学ぶ

伊沢修二は高遠藩(現在の長野県伊那市)の下級武士の子として生まれた。父親の扶持は少なく、極端な貧乏暮らしであった。1861年から藩校進徳館で学び、16歳の時に江戸に出て、ジョン万次郎に英語を学んだ。1872年には文部省に入省し、教育界での活躍が始まる。

1874年に愛知師範学校の校長を務め、翌年の7月には師範学校教育調査のために、米国へ留学した。そこで聴覚障害者のための発音記号の一種である視話法を身に付けた。音楽教育家のルーサー・メーソンからは音楽教育を学び、1878年5月、28歳の時に帰国した。その翌年に文部省の音楽取調掛に任命されると、恩師メーソンを日本に招き、協力して西洋音楽を日本へ紹介した。この時編纂した「小学唱歌集」に収録されたのが「仰げば尊し」である。1885年に森有礼(ありのり)が初代文部大臣に就任すると、翌年3月には教科書の編集局長に抜てきされた。



伊沢修二(伊那市教育委員会提供)

1889年に森有礼が暗殺されると、伊沢は文部省を去った。次の年に「国家教育社」を設立して、国家主義教育の実施を訴え、教育雑誌『国家教育』を創刊し、教育勅語の普及にも努めた。