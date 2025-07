マンガを世界に紹介した米国人翻訳家 フレデリック・L. ショット : 手塚治虫との出会いからAI時代の展望まで

フレデリック・L.ショット Frederik L. SCHODT

作家、日英翻訳家・通訳者。1950年米ワシントンD.C.生まれ。77年から手塚治虫、池田理代子、士郎正宗ら多くの作品に携わる。日本文化の海外普及に貢献した功績が認められ、旭日小綬章を授与された。2000年手塚治虫文化賞の特別賞、09年第3回国際マンガ賞特別部門も受賞。著書は Manga! Manga! The World of Japanese Comics(1983年)、The Astro Boy Essays Book by Frederik L. Schodt(2007年)など。サンフランシスコ在住。公式ウェブサイト: www.jai2.com