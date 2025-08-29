女子やり投げ・北口榛花─初心に返って目指す連覇【東京2025世界陸上 注目の日本選手】スポーツ 国際・海外 都市
五輪覇者の複雑な心境
7月の日本選手権を欠場した女子やり投げの北口は、複雑な胸中だったに違いない。日本の陸上界で最も注目される立場にあって、右肘痛による欠場を余儀なくされたからだ。
出場できない歯がゆさを抱えながら、テレビやインターネットで大会を観戦した北口は何度も「感動して泣いた」という。だが、改めて気持ちを奮い立たせた。「すごくいい刺激でした。自分も腐らずに頑張りたい」
2023年の世界陸上（ハンガリー・ブダペスト）で初の頂点に立ち、昨年のパリ五輪では日本の陸上史上、女子で初となるトラック・フィールド種目で金メダルを獲得した。五輪スタジアムに設置された「勝利の鐘」を打ち鳴らした歓喜のシーンは記憶に新しい。ところが、18年ぶりの日本開催となる今回の世界陸上を控え、6月の国際大会でアクシデントに見舞われたのだ。北口は自身の交流サイト（SNS）にこう書き込んだ。
「チェコでの試合の後、右肘に違和感があり、帰国後すぐにメディカルチェックをしてもらった結果、炎症があり、日本選手権の出場を見送ることになりました」
診断結果は「右肘内側上顆炎（じょうかえん）」。ゴルフやテニスの選手にも見られる症状で、肘や手首を使い過ぎたために、肘の内側の骨の突起に炎症を起こすというものだ。幸い、世界陸上の前回覇者として日本代表に内定していたため、代表選考会の日本選手権は大事を取った。復帰戦は8月20日にスイス・ローザンヌで行われたダイヤモンドリーグ（DL）。しかし、結果は10位と振るわず、完全復活に向けて試練が続いている。
期待される「70メートル超」
北口には大会連覇だけでなく、自身初となる70メートル超えの投てきが期待されている。自己ベストは、2023年9月のDL・ブリュッセル大会でマークした67メートル38であり、これが現在の日本記録でもある。世界記録は2008年にチェコの選手がたたき出した72メートル28。70メートル超を投げた女子選手は過去に5人しかおらず、よほどの好条件がそろわなければ達成できない記録だろう。
7月7日に日本代表の記者会見に臨んだ北口は、主催者からの求めに応じ、七夕の短冊に「やりがまっすぐとびますように」と書いた。シンプル極まりない初歩的な言葉だ。だが、これが最も難しいのだろう。少しでもフォームが乱れれば、やりは思うように飛んでくれない。右肘の故障を通じて、北口はもう一度、初心に立ち返ろうとしている。その先にこそ、目指す境地があるはずだ。
選手data
- 生年月日：1998年3月16日
- 出身地：北海道
- 主な成績：
2024年 パリ五輪 金メダル
2023年 ブタペスト世界陸上 金メダル
2022年 オレゴン世界陸上 銅メダル
バナー写真：陸上のダイヤモンドリーグ第6戦、女子やり投げで優勝した北口榛花＝2025年6月12日、オスロ（ゲッティ＝共同）