カジュアルな夜行列車が復活か：新たな特急や翌朝到着の新幹線も登場

JR東日本の「ルナ・アズール」、JR東海の「東海道ルミエールエクスプレス」と、夜間に運行する新列車のニュースが相次ぐ。かつて全国を走り回った寝台特急のブルートレインは姿を消し、近年は高級で上質なサービスのクルーズトレインが主流になった中で、利用しやすい料金のカジュアルな夜行列車は復活するか。

ブルトレ消滅後、豪華クルーズトレインが中心に

新幹線網や高速道路、国内航空が現在ほど発達していなかった時代、夜行列車は長距離移動を支える重要な交通手段だった。1958年に登場、青い車体で冷暖房完備の寝台特急ブルートレインは便利で快適な移動手段として人気に。ピークの75年には全国で1日に40往復近くの定期列車が運行された。

だが同年に新幹線が博多まで開通、さらに当時の国鉄が運賃や特急・寝台料金の値上げを繰り返して客離れが起きる。87年のJR発足後には、「北斗星」「トワイライトエクスプレス」「カシオペア」などの高級志向の列車は人気になった。一方、高速バスの台頭や、以前は国鉄が一元管理していた運行がJR各社をまたぐことで複雑化したこともあり、ブルートレインは徐々に数を減らし、2015年に「北斗星」の運行終了で消滅。現在、定期運行する寝台特急は東京と四国、山陰を結ぶ「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」（1日各1往復、東京―岡山間は併結運転）のみだ。

夜間にも運行する不定期の列車としては、「ななつ星 in 九州」（JR九州）、「TRAIN SUITE （トランスイート）四季島」（JR東日本）、「TWILIGHT EXPRESS 瑞風（みずかぜ）」（JR西日本）、そのほか寝台料金不要の「WEST EXPRESS（ウエスト・エクスプレス）銀河」（JR西日本）がある。「サンライズ」「銀河」以外の3つの列車は1泊30万～100万円程度で、いまや国内の夜行列車は豪華なクルーズトレインが中心になった。



山陽本線や山陰本線を中心に運行される「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」（写真：JR西日本提供）

東京と東北を結ぶ1泊2万円台の新列車が登場へ

これに対し、新たに運行が決まった「ルナ・アズール」と「東海道ルミエールエクスプレス」は、「WEST EXPRESS 銀河」とともに、クルーズトレインに比べて価格が大幅に抑えられている。宿泊分を含めて考えれば、お手頃な列車といってもよいだろう。

「ルナ・アズール」は特急用車両を改造した10両編成で1～4人用のグリーン個室やラウンジがあり、27年度初頭のデビューを目指す。春から秋にかけては、品川―青森間を週2往復、秋田を通る日本海側回り（上越線・羽越線経由）で12時間半から15時間かけて運行する。1人当たりの料金は東京―新青森間の東北新幹線グリーン車（片道2万4180円）をやや上回る見通しという。冬季は日中に品川と群馬の長野原草津口間で週6往復が予定される。

東海道新幹線で「当日出発・翌朝到着」の「東海道ルミエールエクスプレス」は、8月8日夜10時に東京発、翌朝7時前に新大阪着の1回限定特別列車だ。代金は東京―新大阪間の普通車指定席が1万5000円で、定期運行の新幹線とほぼ同じ。車両は通常の列車と変わらず、途中の岐阜羽島で時間調整のため深夜0時から朝6時頃まで停車する。新幹線は毎日深夜に線路や設備の保守点検作業が行われる。作業への影響を避けて駅に停車させる発想が面白い。



2027年デビュー予定の「ルナ・アズール」。スペイン語で「青い月」を意味する名前が付けられた。青色の車体はかつてのブルートレインを思い出させる（画像：JR東日本提供）

新たな夜行の投入、JR3社の狙いとは

これらの列車は、それぞれどのような戦略に基づくのか。まず「ルナ・アズール」を運行予定のJR東日本は、以下のように述べる。

「鉄道の旅の楽しさ、ワクワク感という体験価値の創出を軸に、長距離列車の潜在需要を掘り起こし、外国人を含めた旅行者のコト消費志向に応えるとともに、地域との共創による新たな観光振興の実現を目的として運行することにした」（コーポレート・コミュニケーション部門）



「東海道ルミエールエクスプレス」の夜間停車イメージ。名称にはフランス語で「光」を意味する「ルミエール」を用いて朝の日光や1日の始まりを表現したというが、1964年の新幹線開業当初から運行する「ひかり」も連想させる（写真：JR東海提供）

一方、JR東海は新幹線で初の夜行となる「東海道ルミエールエクスプレス」の狙いをこう語る。

「繁忙期に首都圏・中京圏・関西圏を結ぶ移動需要が高まる一方、宿泊費の高騰などで夜間移動のニーズが高まっており、通常の昼間とは異なる移動の選択肢を提供する。あわせて東海道新幹線で移動と休息を一体的に提供した場合にどの程度のニーズがあるか検証したい」（東京広報室）



主に関西や中国地方で運転される「WEST EXPRESS 銀河」も既存車両を改造して利用する（写真：JR西日本提供）

そして、他社に先行して「WEST EXPRESS 銀河」を運行するJR西日本は、その意図を次のように説明する。

「人口減少の中で新たな需要の開拓が目的。昼間に走る身近な観光列車となかなか手が届かない豪華なクルーズトレインの間に位置し、カジュアルに乗れて『遠くへ行きたい』憧れを叶えつつ、西日本地域の交流人口拡大への貢献を目的に運行している」（コーポレートコミュニケーション部）

では今後、さらなる運行拡大や新列車の誕生はあるのか。

「具体的な経由地や運行範囲が確定しているものはないが、運行エリアの広がりも視野に入れながら今後さまざまな観点で検討していく。同種の新列車についても具体的な計画はないが、利用状況を踏まえ検討していく」（JR東日本）

「今回は特定日の1回限りの列車として実施し、利用状況やお客さまの声、運用する際の課題などを確認したうえで今後の列車設定方法を総合的に判断する」（JR東海）

JR西日本はこの件の回答を控えた。

ローカル「夜行」ヒット仕掛け人はどう見る

こうした夜行列車の復活の流れを作ったローカル鉄道経営者がいる。公募でいすみ鉄道（千葉県）、えちごトキめき鉄道（新潟県）の社長を歴任した大井川鉄道（静岡県）の鳥塚亮社長だ。全国の夜行列車が衰退の一途をたどるさなかの14年、全長26.8キロのいすみ鉄道を夜間に2往復半する列車を運行し、定員40人が発売2時間で完売の大当たり。以来、えちごトキめき、大井川の両社でも、国鉄時代の電車や客車を活用し、夜行の雰囲気を楽しめる列車をヒット商品にしてきた。

鳥塚氏はそれらの列車を、昭和の時代に体験した人たちへの「ノスタルジー」、未体験の若い世代には「新たな価値の提供」という2つの軸で成功させてきた。JR各社が夜行に本腰を入れ始めた現状を経営者の視点からどう見るのか。

同氏は既存の車両を活用して初期投資を抑える工夫をしていることを高く評価した上で、温室効果ガス削減の観点から航空機の短距離便が規制され、鉄道や夜行列車が再注目されている欧州の影響があると分析する。

「夜行バスが活況なことから（夜間移動の）需要があるのは明確だ。いずれ日本も欧州のような環境に配慮した短距離フライト規制で夜行列車の需要が高まるかもしれない。JR各社はそうした将来を見据えて、単なる客単価や回転率の向上だけを追わず、環境への配慮や地域貢献も含めて動いているのではないか」



大井川鉄道は2025年からブルートレイン風の塗装を施した電気機関車と旧国鉄寝台車のベースになった客車を利用し、企画列車「夜行急行」を年に数回運行している。客車内のボックス席にフラットボードを置き、シーツと枕を敷いて簡易寝台を組むこともできる（写真：同社提供）

運行ルート拡大やさらなる新列車に期待

鳥塚氏の大井川鉄道は巨大なダム湖を一望できる井川線や、きかんしゃトーマス号・パーシー号の特別列車が国内外からの観光客に人気が高い。夜行列車については今後、寝台車の導入が目標となる。現在、車両の製造コストを抑えるために内装をホテルの客室にしたコンテナハウスを貨車に載せ、同社が運営する温泉ホテルの「別館」に位置付けて運行できないか検討中という。アイデアマンの発想はさらなる夜行新時代の到来を予感させる。

夜間移動に関しては高い需要がある。鉄道会社は既存車両の活用で初期投資を抑えることで料金の高価格化を避け、カジュアルに利用したい乗客のニーズに応えようとしている。JR各社が相次いで新列車を繰り出す状況を見る限り、より乗りやすい値段の夜行列車は復活の道を歩んでいるといえるだろう。これから運行ルートの拡大や増発、さらにもっとワクワクするような列車が登場するか期待は高まる。

バナー写真：2027年登場予定の「ルナ・アズール」のイメージ（JR東日本提供）