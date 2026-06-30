〈1966年の今日〉6月30日 : ビートルズ来日初のコンサート

今日は何の日：On This Day in Japan

ビートルズが来日、武道館で5回公演

1966（昭和41）年 初来日したザ・ビートルズが、日本武道館で30日夜、7月1日昼・夜、同2日昼・夜の3日間で計5回の公演を開催。各回とも11曲を短縮版で35分間の演奏だった。

熱狂的なファンとビートルズとの間でトラブルが起こるのを避けるため、武道館や宿泊先の東京ヒルトンホテル（現ザ・キャピトルホテル東急）には厳重な警戒態勢を敷いた。



ザ・ビートルズ日本公演の会場入り口。「その筋のお達しにより…」という意味深な文言がおもしろい＝1966年6月30日、東京都千代田区の日本武道館（時事）



右翼団体は「青少年を不良化する」として、貼り紙でビートルズの来日に抗議=1966年6月東京都内（時事）

コンサートの曲目は…

Rock And Roll Music She’s A Woman If I Needed Someone（恋をするなら） Day Tripper Baby’s In Black I Feel Fine Yesterday I Wanna Be Your Man（彼氏になりたい） Nowhere Man（ひとりぼっちのあいつ） Paperback Writer I’m Down

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バナー写真：ビートルズのメンバーが宿泊するホテル近くでは警官が警備にあたり、ファンに近づかないよう注意を促す手書きの看板が設置された（時事）