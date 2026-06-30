〈1966年の今日〉6月30日 : ビートルズ来日初のコンサート

〈1966年の今日〉6月30日 : ビートルズ来日初のコンサートエンタメ 歴史
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ビートルズが来日、武道館で5回公演
1966（昭和41）年 初来日したザ・ビートルズが、日本武道館で30日夜、7月1日昼・夜、同2日昼・夜の3日間で計5回の公演を開催。各回とも11曲を短縮版で35分間の演奏だった。
熱狂的なファンとビートルズとの間でトラブルが起こるのを避けるため、武道館や宿泊先の東京ヒルトンホテル（現ザ・キャピトルホテル東急）には厳重な警戒態勢を敷いた。
コンサートの曲目は…
- Rock And Roll Music
- She’s A Woman
- If I Needed Someone（恋をするなら）
- Day Tripper
- Baby’s In Black
- I Feel Fine
- Yesterday
- I Wanna Be Your Man（彼氏になりたい）
- Nowhere Man（ひとりぼっちのあいつ）
- Paperback Writer
- I’m Down
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バナー写真：ビートルズのメンバーが宿泊するホテル近くでは警官が警備にあたり、ファンに近づかないよう注意を促す手書きの看板が設置された（時事）