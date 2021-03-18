USJ新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」きょう開業

【3月18日 AFP】大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（Universal Studio Japan）に18日、任天堂のゲーム「スーパーマリオ」などをテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド（Super Nintendo World）」が開業した。
これに先立ち、17日には報道陣向け内覧会が行われ、エリアが公開された。(c)AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の入り口（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」にあるピーチ城（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
マリオカートをテーマにしたアトラクション。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
マリオカートをテーマにしたアトラクション。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を訪れた人（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で、写真を撮るスタッフ（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で販売されているパワーアップバンド（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で販売されているパワーアップバンド（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の土産物店（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の土産物店（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の土産物品（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
スーパーマリオブラザーズのグッズ。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を訪れた人々（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を訪れた人々（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
マリオカートをテーマにしたアトラクションを体験する人。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
マリオカートをテーマにしたアトラクションを体験する人々。大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の看板（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で、新型コロナウイルス感染症対策をする従業員（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」で、新型コロナウイルス感染症対策をする従業員ら（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を訪れる人々（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンで、新型コロナウイルス感染症対策の看板を掲げるレストランの従業員（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れる人々（2021年3月17日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
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