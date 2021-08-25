【写真特集】東京パラリンピック開会式

【8月25日 AFP＝時事】24日に国立競技場（Japan National Stadium）で行われた東京パラリンピック開会式の様子を写真でまとめた。【翻訳編集】AFPBB News
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Charly TRIBALLEAU / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に出席される天皇陛下（中央、2021年8月24日撮影）。(c)Yasuyoshi CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)CHARLY TRIBALLEAU / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式のパフォーマー（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Behrouz MEHRI / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Kazuhiro NOGI / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に臨むウクライナの選手（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に臨む難民選手団の選手（2021年8月24日撮影）。(c)YASUYOSHI CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に臨む中国選手団（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に臨む米国選手団（2021年8月24日撮影）。(c)Yasuyoshi CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に臨むフランス選手団（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に臨む日本選手団（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に臨む日本選手団（2021年8月24日撮影）。(c)Yasuyoshi CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)CHARLY TRIBALLEAU / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)CHARLY TRIBALLEAU / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Yasuyoshi CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Yasuyoshi CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式に臨む国際パラリンピック委員会のアンドリュー・パーソンズ会長（左）と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の橋本聖子会長（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Yasuyoshi CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Yasuyoshi CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式での選手宣誓（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式で掲揚される日本国旗（2021年8月24日撮影）。(c)Yasuyoshi CHIBA / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Charly TRIBALLEAU / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Charly TRIBALLEAU / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Charly TRIBALLEAU / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Charly TRIBALLEAU / AFP
国立競技場で行われた東京パラリンピック開会式（2021年8月24日撮影）。(c)Philip FONG / AFP
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