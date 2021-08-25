【写真特集】東京パラリンピック開会式

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【8月25日 AFP＝時事】24日に国立競技場（Japan National Stadium）で行われた東京パラリンピック開会式の様子を写真でまとめた。【翻訳編集】AFPBB News

























































































































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