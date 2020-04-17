10万円支給 ネット活用も 野党は“迷走”と批判
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安倍首相が全国民に現金10万円を支給する方針を表明したことを受け、政府は支給の準備に着手した。
高市総務相「所得が減った方に対する30万円給付よりは、はるかに早く皆さまのお手元に現金が行き渡る」
政府は、所得が減少した世帯への30万円給付の取りやめを含む補正予算案の組み替えを進めるとともに、全国民への10万円支給に向けた準備に入った。
支給の窓口は各自治体で、申請や受け取りの方法は、ネットの活用なども含めて幅広く検討する見通し。
立憲民主党・蓮舫副代表「後手後手、遅すぎ、しかも途中経過がめちゃめちゃです」
一方で、以前から一律10万円支給を主張していた野党は、「緊急事態宣言の全国拡大は、10万円をめぐるゴタゴタを打ち消したかったのではないか」などと批判している。
（FNNプライムオンライン4月17日掲載。元記事はこちら）
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