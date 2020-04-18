コロナ重症者の診療報酬を倍増 財務省と厚労省
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診療報酬を特例的に引き上げる。
財務省と厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、医療機関が受け取る「診療報酬」について、特例的な評価を行うと発表した。
ECMO(人工心肺装置)や人工呼吸器を必要とする重症患者がICU(集中治療室)に入院している場合に算定される管理料を現在の2倍とするほか、医療従事者の感染リスクをともなう診療などについても、臨時的な措置として報酬を引き上げる。
2020年度の所要額は、国費で300億円程度が見込まれ、予備費から支出するという。
（FNNプライムオンライン4月18日掲載。元記事はこちら）
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