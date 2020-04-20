10万円支給へ...閣議決定やり直し 安倍首相「1日も早く手元に」
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政府は、新型コロナウイルスの緊急経済対策として、すべての国民に一律10万円を支給するため、20日午後、2020年度補正予算案の閣議決定をやり直す。
安倍首相は午前、政府与党の会議で、「1日も早く、現金を国民の手元に届けられるよう、全力で取り組む」と強調した。
安倍首相「1日も早く、現金を国民の皆さまのお手元に届けられるよう、実施にあたる自治体や関係機関の方々と協力し、政府を挙げて全力で取り組んでいく」
安倍首相は先週、公明党の強い要請を受けて、減収世帯への30万円支給を撤回し、全国民への一律10万円支給を決定した。
これを受け、政府は、すでに閣議決定している2020年度の補正予算案を組み替え、午後、閣議決定をやり直す。
補正予算案の閣議決定やり直しは、極めて異例。
公明党・山口代表「一律10万円を、まずは1日も早くお届けすることが重要だ」
公明党は、「遅くとも、5月下旬から6月上旬まで」には支給したいとしている。
（FNNプライムオンライン4月20日掲載。元記事はこちら）
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