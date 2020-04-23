全国最速10万円給付開始へ マイナンバー普及率1位　宮崎・都城市

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早ければ5月7日から、全国一番乗りで給付が可能。

国民一律に給付される現金10万円について、宮崎・都城市は、迅速な給付を目指して準備を進めている。

現金10万円の給付は、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、政府が実施する緊急経済対策で、給付作業は各自治体が行う。

都城市は、3月1日の時点で、マイナンバーカードの普及率が33.6%と、全国の市や区の中で最も高く、オンライン申請による迅速な対応が可能。

都城市によると、現在、10万円の給付に向けた準備を進めていて、来週中に国の補正予算が成立し、国が構築する電子申請のシステムを使えば、ゴールデンウイーク明けの5月7日から給付できるという。

（FNNプライムオンライン4月23日掲載。元記事はこちら）

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