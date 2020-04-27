軒並み10%以下 新幹線乗車率 ことしのGW
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ゴールデンウイークが始まったが、JRの各新幹線は、自由席乗車率が0%の電車もあり、乗車率が10%以下の状況が続いている。
ゴールデンウイークは例年、新幹線の乗車率は100%を超え、混雑が続くが、25日の東京駅はホームにほとんど人がいなく、閑散としていた。
週末の東北・山形新幹線のやまびこ、つばさなどは、東京駅を出発する際に、自由席の乗車率が0%の電車があったほか、東海道新幹線などほかの新幹線も、自由席の乗車率が軒並み10%以下となった。
27日も、東海道新幹線や東北新幹線の自由席の乗車率は、10%以下が相次いでいる。
（FNNプライムオンライン4月27日掲載。元記事はこちら）
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