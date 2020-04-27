GWに使う平均予算は去年の半分以下 夫のおこづかいは？
Newsfrom Japan暮らし
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
ゴールデンウイークの予算は2019年の半分以下との回答。
明治安田生命保険が27日に発表した「家計に関するアンケート調査」によると、ゴールデンウイークに使う平均予算は「2万3,010円」で、2019年(4万7,249円)の半分以下となった。
予算を減らす理由については、「レジャー計画を中止したから」(48.8%)や「旅行計画を中止したから」(47.1%)と答える人が多く、外出自粛が大きく影響する結果となった。
また、夫婦のおこづかいの月の平均額は「2万6,384円」と、2019年から1,696円減少し、2年続いた増加傾向がマイナスに転じた。
妻のおこづかいは、ほぼ横ばいだった一方、夫のおこづかいはおよそ4,000円減少し、リーマンショック以降最大の下げ幅となった。
（FNNプライムオンライン4月27日掲載。元記事はこちら）
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
FNNニュース お小遣い ゴールデンウイーク COVID-19 新型コロナウイルス 新型コロナ 緊急事態宣言 新型コロナ 経済 影響・対策 新型コロナ 外出自粛