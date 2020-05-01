【速報】安倍首相「延長は1カ月程度を軸」　5月4日に決定

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安倍首相は1日午後、新型コロナウイルスに関連し、徹底した行動制限などを求めた政府の専門家会議の提言を受け、記者団に次のように述べた。

安倍首相「この専門家会議の報告をいただき、先ほど、西村大臣に対しまして、現在の緊急事態宣言の枠組みをおおむね1カ月程度延長することを軸に、専門家の皆様のご意見を伺いながら、地域の感染状況に対応した対策を速やかに調整するよう指示をいたしました。最終的には、各地域の感染状況、また、最新のデータを専門家の皆様に十分にご検討をいただいたうえで、ご意見を伺い、5月の4日に決定したいと考えております」

（FNNプライムオンライン5月1日掲載。元記事はこちら）

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