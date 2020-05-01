7割以上の激減 百貨店の4月売上高
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新型コロナウイルスの影響で、大手百貨店の売り上げが70%以上減少。
大手4社の4月の売り上げの速報値によると、大丸松坂屋百貨店を傘下に持つ「J.フロントリテイリング」が、前の年の同じ月に比べ79.1%減ったほか、「三越伊勢丹ホールディングス」が81.3%の減少となった。
また、高島屋も74.7%、そごう・西武は71.4%、それぞれ減少した。
政府の緊急事態宣言を受けて、全館休業などの対応になっていて、過去最大の落ち込みになった3月より一段と減少幅が広がった。
（FNNプライムオンライン5月1日掲載。元記事はこちら）
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