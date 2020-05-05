千葉県 休業要請など31日まで 図書館も休業延長
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緊急事態宣言が延長されたことを受け、千葉県は、対策本部会議を開き、外出自粛と休業の要請を5月31日まで継続することを決めた。
森田知事「わたしたちは、今まで通りの政策・考え方を、皆様にお願いすることを継続する」
千葉県は、緊急事態宣言が31日まで延長されたことを受け、外出自粛と休業の要請といった緊急事態措置を5月31日まで継続し、1〜2週間後に、措置内容の見直しが可能かどうかを検討するとした。
また、使用制限が緩和された博物館や図書館などについても、引き続き休業を延長するという。
森田知事は、「ここで気の緩むことがなく、よりいっそう、気を引き締めてやっていかなければいけない」とあらためて協力を呼びかけた。
（FNNプライムオンライン5月5日掲載。元記事はこちら）
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