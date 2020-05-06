感染ゼロの岩手 要請解除へ 県立学校も7日再開決定
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感染者が1人も出ていない岩手県は、大型百貨店などの業種を対象にした休業要請は、7日から解除する。
岩手県は、7日以降の措置について、映画館やパチンコ店、大型百貨店など、一部の業種を対象にした休業要請は延長しないとした。
また、高校など県立学校についても、7日に再開することを決めた。
なお、不要不急の外出自粛の要請については延長はしないものの、ほかの県との往来や、接待をともなう飲食店の利用は、引き続き控えるよう呼びかけた。
（FNNプライムオンライン5月6日掲載。元記事はこちら）
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