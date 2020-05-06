緊急事態宣言解除へ基準作成へ　首相が表明

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安倍首相は6日夜、インターネットの番組に出演し、14日をめどに検討される緊急事態宣言の一部解除について、解除の基準を早期に作成したい意向を示した。

安倍首相「どういう基準で解除したのか、どういう基準で解除しなかったかについて、お示しをさせていただきたい」

この中で安倍首相は、「できるだけ早く基準を作っていただきたい」と述べ、専門家に基準の作成を依頼する考えを示した。

一方で、安倍首相は「専門家は、ギリギリまで分析をしながら基準を作りたい意向を持っている」とも語った。

（FNNプライムオンライン5月6日掲載。元記事はこちら

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