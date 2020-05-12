コロナ対策に経済学者も　「経済活動」との両立を

政治・外交

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西村経済再生相は、新型コロナウイルス対策の専門家などからなる諮問委員会に、経済の専門家を加える考えを明らかにした。

4人程度が加わる見通し。

西村経済再生相「経済関係の学者の皆さんに、何人かの方にですね、基本的対処方針等諮問委員会に加わっていただく」

また、西村経済再生相は、「まん延防止策と経済活動を両立させるために、双方からの意見をいただきたい」と述べた。

感染拡大防止に向けた業界ごとのガイドラインの作成については、関係省庁を通じて、100を超える業界団体に通知したことを明らかにしたうえで、5月14日ごろまでの作成が望ましいとした。

（FNNプライムオンライン5月12日掲載。元記事はこちら

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