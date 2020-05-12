自民党 学生に10～20万円を提言 バイトなく生活困窮
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新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、自民党は、経済的に困窮する学生を支援するため、10万円から20万円を給付する提言をまとめた。
自民党の支援策は、アルバイト収入がなくなるなど困窮する学生に対し、1人あたり10万円から20万円の現金を給付するとしている。
大学生や大学院生、専門学校生のほか、日本語学校で学ぶ外国人留学生も給付の対象。
自民党は、追加の経済対策に向けた政府への提言に、この支援策を盛り込む方針。
安倍首相は11日、衆参両院の予算委員会で、困窮する学生の支援に前向きな考えを示していた。
（FNNプライムオンライン5月12日掲載。元記事はこちら）
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