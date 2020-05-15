【速報】知事会「新たな闘いのスタート」 アプリ活用の考えも
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緊急事態宣言の39県での解除を受け、全国知事会は西村経済再生担当相とテレビ会談を行い、政府側の対応を評価するとともに、今後の連携を確認した。
全国知事会緊急対策本部長・飯泉徳島県知事「感染拡大防止と社会・経済活動を段階的にあげていく、この2つを両立させる新たな闘いのスタート」
西村経済再生相「21日ごろには、ゴールデンウイークの数字がわかってくるので、専門家に判断していただこうと考えている」
会談で西村経済再生相は、「31日までに大きな波を収束させたい」とする一方、5月中に導入を目指す、個人情報を守りながら感染者との接触を知らせるアプリなども活用したい考えを示した。
知事会側は、都道府県をまたぐ不要不急の移動について、5月中は控えるよう政府が呼びかけたことについて評価し、いわゆる「新しい生活様式」に協力していく意向を示した。
（FNNプライムオンライン5月15日掲載。元記事はこちら）
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