困窮学生に最大20万円給付 きょう閣議決定
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政府は19日朝の閣議で、感染拡大の影響で、生活が厳しくなっている学生を対象に、2次補正予算案を待たずに、最大20万円を給付することを決めた。
学生をめぐっては、感染拡大の影響でアルバイト収入が減り、学業の継続が難しくなっているなどの問題が指摘されている。
政府は、生活が厳しくなっている大学生などに対し、最大20万円を給付するということで、2次補正予算案を待たず、第1次補正予算の予備費から500億円程度を充てる。
萩生田文科相は、対象は大学院生を含む学生とし、特に経済状況が厳しい場合は20万円、それ以外は10万円を給付する方針を示した。
（FNNプライムオンライン5月19日掲載。元記事はこちら）
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