【速報】都の“解除後”ロードマップ概要判明 22日公表へ
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東京都は、緊急事態宣言が解除されたあと、ステップ1で居酒屋などの営業時間の延長などとするロードマップで、最終調整をしていることがわかった。
東京都は、国の緊急事態宣言解除後、ステップ1から3と段階的に休業要請などを緩和することにしている。
関係者によると、22日に公表されるロードマップでは、ステップ1で観客を除く体育館などの運動施設を、ステップ2では生活必需品以外の店舗や学習塾・劇場などを、ステップ3ではゲームセンターなどへの休業要請を緩和するという。
また、飲食店は、ステップ1・2で営業時間・酒類の提供を午後10時まで、ステップ3で午前0時までとしている。
（FNNプライムオンライン5月22日掲載。元記事はこちら）
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