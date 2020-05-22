宿泊・運送業などで“解雇”激増　1万人超に

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新型コロナウイルスの影響で、解雇や雇い止めが1万人を超えていることがわかった。

加藤厚生労働相が22日朝の会見で発表したもので、新型コロナウイルスによる影響で、勤務先の業績悪化などにより解雇や雇い止めされる人は、見込みの人も含めて1万835人にのぼっていることがわかった。

厚労省が全国の労働局の報告を集計したもので、3月に835人、4月に2,654人、5月は21日までに7,064人と、月を追うごとに増えている。

業種別では、ホテルや旅館などの宿泊業、観光バスやタクシーなどの道路旅客運送業、飲食業、製造業が多いという。

（FNNプライムオンライン5月22日掲載。元記事はこちら）

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