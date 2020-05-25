感染防止策に最大500万円 全ての小中高校に
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休校していた学校の再開に向けて、政府は、小中高校などに、1校あたり最大500万円の支援を行う方針を固めた。
緊急事態宣言の解除にともない、学校が本格的に再開することを受けて、政府は、国公立と私立すべての小中高校などに、1校あたり100万円から500万円を支給する方針。
「3密」回避した学習支援として、空き教室の整備や家庭学習のための教材確保、それに消毒液や体温計、サーモグラフィーの購入などに充ててもらい、学校での感染症対策を充実させる考え。
政府は、2020年度の第2次補正予算案に盛り込む方針。
（FNNプライムオンライン5月25日掲載。元記事はこちら）
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