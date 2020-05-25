「カラオケ6月から休業要請解除も」西村経済再生担当相
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西村経済再生担当大臣は、国会での質疑の中で、これまでにクラスターの発生したスポーツジムやカラオケについて、「今月中にガイドラインができれば、来月から休業要請等を解除していくことが考えられる」と述べた。
また、ライブハウスについては、「不特定多数が密集して大声を出すということでリスクが高い」と指摘する一方、業界団体と専門家が検討し「一定の感染防止策が確保されれば、６月の中下旬ごろから休業要請等を解除することが考えられる」との認識を示した。
（FNNプライムオンライン5月25日掲載。元記事はこちら）
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