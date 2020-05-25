りんご園で大学生がアルバイト 青森・弘前市
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青森・弘前市では、人手不足に悩んでいた農家が、新型コロナウイルスの影響で、経済的に困っている大学生を短期的に雇う、新たな取り組みが始まった。
弘前市内のりんご農園では25日、地元の大学生が果実の間引きを行っていた。
大学3年生「教材とか買うお金もアルバイト代から出せるので、すごくありがたい」
りんご園主・山下規男さん(65)「若い人は仕事がいっぱいで、(なかなか畑まで来てくれることが少ない)こういうふうに、学生が来てくれるのはすごく助かる」
すでに、169人の就労が見込まれていて、弘前市は、引き続きウェブサイトなどで応募を呼びかけるという。
（FNNプライムオンライン5月25日掲載。元記事はこちら）
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