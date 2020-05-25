2次補正の原案が判明 ひとり親世帯に5万円
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政府の第2次補正予算案の原案が判明した。
案では、新型コロナウイルスの影響による子育て負担の増加に配慮し、児童扶養手当を受け取っているひとり親世帯に最大5万円を支給し、第2子以降は3万円を加算。
収入が急減した場合は、さらに最大5万円を追加する制度が盛り込まれている。
また、新型コロナウイルスに対応する医療従事者に対し、1人あたり最大で20万円の慰労金を支給し、その他の病院などで患者と接する医療従事者らにも最大5万円を支給することを盛り込んでいる。
また、文化芸術・スポーツ団体が活動を継続するための費用を、最大150万円補助する制度も盛り込まれた。
（FNNプライムオンライン5月25日掲載。元記事はこちら）
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