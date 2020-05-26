首都圏3県も緩和の動き 今後 段階的に緩和進める
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東京都以外の首都圏の3つの県でも、休業要請解除の動きが始まっている。
埼玉県は25日午後8時に、映画館や劇場といった文化施設や、パチンコ店やマージャン店、ゲームセンターなどの遊技場に対する休業要請を解除した。
千葉県も26日午前0時に、大学、学習塾、映画館などの休業要請を解除した。
埼玉、千葉ともに、飲食店での酒類の提供が午後10時までに延長された。
これに対して神奈川県は、27日午前0時に、業種や業態を問わず、各施設に対する休業要請を解除することを決め、営業時間については、おおむね3週間は、原則午後10時までの時短営業を要請するという。
（FNNプライムオンライン5月26日掲載。元記事はこちら）
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