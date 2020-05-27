ジムはステップ2、カラオケはステップ3に 都の休業要請緩和
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東京都は、新型コロナウイルスをめぐる休業要請の緩和について、スポーツジムをステップ2に、カラオケをステップ3での緩和対象に含めた。
東京都は、休業要請などを段階的に緩和するロードマップを示しているが、スポーツジムをステップ2に、カラオケをステップ3に改訂した。
現在はステップ1だが、ステップ2では生活必需品以外の商業施設、劇場や映画館など幅広く緩和し、スポーツジムも入る。
都は、早ければ30日にもステップ2に移行する方針だが、スポーツジムは29日に協議し、感染防止策の内容によっては緩和を遅らせることもあるという。
その後、感染者の推移を見てステップ3に進むが、カラオケや接待をともなわないバーなども追加される。
（FNNプライムオンライン5月26日掲載。元記事はこちら）
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