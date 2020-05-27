首都圏 デパートなど再開へ 北海道でも再開の動き
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緊急事態宣言の解除を受けて、首都圏の商業施設で営業再開の動きが広がっている。
東京・渋谷の「SHIBUYA109」は、6月1日から営業を再開する。
再開にあたってはサーモグラフィーによる検温が行われるほか、混雑時には入場制限をするなどの対策が行われるという。
「パルコ」は、首都圏と北海道の全ての店舗で6月1日から営業を再開する。
「マルイ」は一部の店舗で食品売り場を営業していたが、6月1日から首都圏の全ての店舗で全館の営業を再開する。
「ルミネ」も一部の店舗で食品売り場を営業していたが、6月3日から全ての店舗で全館での営業を再開するという。
（FNNプライムオンライン5月27日掲載。元記事はこちら）
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