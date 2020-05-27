休業手当や医療従事者への給付　2次補正予算案決定へ

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政府は27日、追加の経済対策を盛り込んだ第2次補正予算案を決定する。

事業規模はおよそ117兆円。

安倍首相「先般の補正予算等とあわせ、財政支出は120兆円、事業規模は230兆円を超えるものとなります」

家賃負担の軽減では、売り上げが減った事業者向けの新たな給付金で、1カ月最大100万円を半年間支給する。

休業手当を払う事業者への助成金では、1日の上限額を引き上げるほか、勤め先から休業手当を受け取れない従業員に直接給付する制度をつくる。

また、経済的に厳しいひとり親世帯向けに5万円を支給し、新型コロナの患者に対応する医療従事者などに最大20万円を給付する。

（FNNプライムオンライン5月27日掲載。元記事はこちら）

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