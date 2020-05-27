コロナ対策など総額31兆円超　第2次補正予算案を閣議決定

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政府は、持ち回り閣議で、新型コロナウイルスの追加対策を盛り込んだ2020年度の第2次補正予算案を決定した。

政府は、4月30日に成立した1次補正予算に続く、一般会計総額31兆9,114億円の2次補正予算案を閣議決定した。

歳出では、「雇用調整助成金」の拡充などに4,519億円、「家賃支援給付金」の創設に2兆242億円、「地方創生臨時交付金」の拡充に2兆円、「持続化給付金」の対応強化に1兆9,400億円などのほか、長期戦を見据え、予備費を10兆円計上した。

一方、歳入では、赤字国債などを31兆円追加発行する。

事業規模は117兆円で、1次補正などをあわせると、233兆円に膨らむ。

当初予算を含む歳出規模は160兆円と、東日本大震災が起きた2011年度を超え、過去最大を更新した。

麻生財務相「(危機から)日本経済を守り抜くということで、大胆に財政を出動させ、経済が再生し、活性化しないと、財政再建はあり得ないと申し上げている。覚悟を決めて失業、倒産を防ぐということだと思う」

国債発行額も90兆円と、リーマン・ショックに対応した2009年度を大幅に上回り、過去最大。

（FNNプライムオンライン5月27日掲載。元記事はこちら）

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