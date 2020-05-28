全自治体に「リーマンショック時以上の額を」 西村経済再生相
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西村経済再生担当相は、全国知事会とテレビ会談し、第2次補正予算案で休業補償などに使われる交付金について、「すべての自治体でリーマンショック時の経済対策以上の額が行き渡るようにしたい」と強調した。
家賃や休業補償をめぐっては、東京都など都市部の知事が、「事業者数や感染者数をもとに配分すべき」とする一方、地方の知事は「感染者が少なくても休業に応じた」などと反発している。
西村経済再生相「2つの要請に応えるべく、さまざまな工夫をしているところです」
西村経済再生相は、双方にリーマンショック時を超える額を配分することで理解を得たい考え。
（FNNプライムオンライン5月28日掲載。元記事はこちら）
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